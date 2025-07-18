CotationsSections
Devises / IYF
IYF: iShares U.S. Financial ETF

121.83 USD 2.77 (2.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IYF a changé de -2.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.79 et à un maximum de 125.52.

Suivez la dynamique iShares U.S. Financial ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IYF aujourd'hui ?

L'action iShares U.S. Financial ETF est cotée à 121.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 121.79 - 125.52, a clôturé hier à 124.60 et son volume d'échange a atteint 1070. Le graphique en temps réel du cours de IYF présente ces mises à jour.

L'action iShares U.S. Financial ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares U.S. Financial ETF est actuellement valorisé à 121.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYF.

Comment acheter des actions IYF ?

Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Financial ETF au cours actuel de 121.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 121.83 ou de 122.13, le 1070 et le -2.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IYF ?

Investir dans iShares U.S. Financial ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 95.36 - 128.07 et le prix actuel 121.83. Beaucoup comparent -3.35% et 10.75% avant de passer des ordres à 121.83 ou 122.13. Consultez le graphique du cours de IYF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Financials ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares U.S. Financials ETF l'année dernière était 128.07. Au cours de 95.36 - 128.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 124.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Financial ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Financials ETF ?

Le cours le plus bas de iShares U.S. Financials ETF (IYF) sur l'année a été 95.36. Sa comparaison avec 121.83 et 95.36 - 128.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IYF a-t-elle été divisée ?

iShares U.S. Financial ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 124.60 et 13.71% après les opérations sur titres.

Range quotidien
121.79 125.52
Range Annuel
95.36 128.07
Clôture Précédente
124.60
Ouverture
124.98
Bid
121.83
Ask
122.13
Plus Bas
121.79
Plus Haut
125.52
Volume
1.070 K
Changement quotidien
-2.22%
Changement Mensuel
-3.35%
Changement à 6 Mois
10.75%
Changement Annuel
13.71%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev