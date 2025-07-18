- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IYF: iShares U.S. Financial ETF
Le taux de change de IYF a changé de -2.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.79 et à un maximum de 125.52.
Suivez la dynamique iShares U.S. Financial ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYF Nouvelles
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Decoding Bank ETF Prospects Ahead of Q3 Earnings Releases
- Bank Of America: Solid Provisioning Going Into Q3 2025 Earnings (NYSE:BAC)
- AllianceBernstein: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:AB)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Is It the Right Time to Invest in Financials ETFs?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the iShares U.S. Financials ETF (IYF)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- IAK: Insurers Offer Attractive Returns After Recent Underperformance (NYSEARCA:IAK)
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- BofA flags broad client equity inflows as market continues to grind higher
- Morgan Stanley’s Wilson expects Q3 pullbacks but sees buying chance
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IYF aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Financial ETF est cotée à 121.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 121.79 - 125.52, a clôturé hier à 124.60 et son volume d'échange a atteint 1070. Le graphique en temps réel du cours de IYF présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Financial ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Financial ETF est actuellement valorisé à 121.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYF.
Comment acheter des actions IYF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Financial ETF au cours actuel de 121.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 121.83 ou de 122.13, le 1070 et le -2.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IYF ?
Investir dans iShares U.S. Financial ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 95.36 - 128.07 et le prix actuel 121.83. Beaucoup comparent -3.35% et 10.75% avant de passer des ordres à 121.83 ou 122.13. Consultez le graphique du cours de IYF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Financials ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Financials ETF l'année dernière était 128.07. Au cours de 95.36 - 128.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 124.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Financial ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Financials ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Financials ETF (IYF) sur l'année a été 95.36. Sa comparaison avec 121.83 et 95.36 - 128.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IYF a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Financial ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 124.60 et 13.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 124.60
- Ouverture
- 124.98
- Bid
- 121.83
- Ask
- 122.13
- Plus Bas
- 121.79
- Plus Haut
- 125.52
- Volume
- 1.070 K
- Changement quotidien
- -2.22%
- Changement Mensuel
- -3.35%
- Changement à 6 Mois
- 10.75%
- Changement Annuel
- 13.71%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
- 547
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev