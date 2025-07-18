- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IYF: iShares U.S. Financial ETF
El tipo de cambio de IYF de hoy ha cambiado un -2.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 121.79, mientras que el máximo ha alcanzado 125.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Financial ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYF News
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Decoding Bank ETF Prospects Ahead of Q3 Earnings Releases
- Bank Of America: Solid Provisioning Going Into Q3 2025 Earnings (NYSE:BAC)
- AllianceBernstein: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:AB)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Is It the Right Time to Invest in Financials ETFs?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the iShares U.S. Financials ETF (IYF)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- IAK: Insurers Offer Attractive Returns After Recent Underperformance (NYSEARCA:IAK)
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- BofA flags broad client equity inflows as market continues to grind higher
- Morgan Stanley’s Wilson expects Q3 pullbacks but sees buying chance
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IYF hoy?
iShares U.S. Financial ETF (IYF) se evalúa hoy en 121.83. El instrumento se negocia dentro de 121.79 - 125.52; el cierre de ayer ha sido 124.60 y el volumen comercial ha alcanzado 1084. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Financial ETF?
iShares U.S. Financial ETF se evalúa actualmente en 121.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.71% y USD. Monitoree los movimientos de IYF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IYF?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Financial ETF (IYF) al precio actual de 121.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 121.83 o 122.13, mientras que 1084 y -2.52% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IYF?
Invertir en iShares U.S. Financial ETF implica tener en cuenta el rango anual 95.36 - 128.07 y el precio actual 121.83. Muchos comparan -3.35% y 10.75% antes de colocar órdenes en 121.83 o 122.13. Estudie los cambios diarios de precios de IYF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Financials ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Financials ETF (IYF) en el último año ha sido 128.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 95.36 - 128.07, una comparación con 124.60 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Financial ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Financials ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Financials ETF (IYF) para el año ha sido 95.36. La comparación con los actuales 121.83 y 95.36 - 128.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYF?
En el pasado, iShares U.S. Financial ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 124.60 y 13.71% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 124.60
- Open
- 124.98
- Bid
- 121.83
- Ask
- 122.13
- Low
- 121.79
- High
- 125.52
- Volumen
- 1.084 K
- Cambio diario
- -2.22%
- Cambio mensual
- -3.35%
- Cambio a 6 meses
- 10.75%
- Cambio anual
- 13.71%