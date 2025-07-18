CotizacionesSecciones
IYF: iShares U.S. Financial ETF

121.83 USD 2.77 (2.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IYF de hoy ha cambiado un -2.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 121.79, mientras que el máximo ha alcanzado 125.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Financial ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IYF hoy?

iShares U.S. Financial ETF (IYF) se evalúa hoy en 121.83. El instrumento se negocia dentro de 121.79 - 125.52; el cierre de ayer ha sido 124.60 y el volumen comercial ha alcanzado 1084. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Financial ETF?

iShares U.S. Financial ETF se evalúa actualmente en 121.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.71% y USD. Monitoree los movimientos de IYF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IYF?

Puede comprar acciones de iShares U.S. Financial ETF (IYF) al precio actual de 121.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 121.83 o 122.13, mientras que 1084 y -2.52% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IYF?

Invertir en iShares U.S. Financial ETF implica tener en cuenta el rango anual 95.36 - 128.07 y el precio actual 121.83. Muchos comparan -3.35% y 10.75% antes de colocar órdenes en 121.83 o 122.13. Estudie los cambios diarios de precios de IYF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Financials ETF?

El precio más alto de iShares U.S. Financials ETF (IYF) en el último año ha sido 128.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 95.36 - 128.07, una comparación con 124.60 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Financial ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Financials ETF?

El precio más bajo de iShares U.S. Financials ETF (IYF) para el año ha sido 95.36. La comparación con los actuales 121.83 y 95.36 - 128.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYF?

En el pasado, iShares U.S. Financial ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 124.60 y 13.71% después de las acciones corporativas.

Rango diario
121.79 125.52
Rango anual
95.36 128.07
Cierres anteriores
124.60
Open
124.98
Bid
121.83
Ask
122.13
Low
121.79
High
125.52
Volumen
1.084 K
Cambio diario
-2.22%
Cambio mensual
-3.35%
Cambio a 6 meses
10.75%
Cambio anual
13.71%
