报价部分
货币 / IYF
IYF: iShares U.S. Financial ETF

121.83 USD 2.77 (2.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IYF汇率已更改-2.22%。当日，交易品种以低点121.79和高点125.52进行交易。

关注iShares U.S. Financial ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IYF股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Financial ETF股票今天的定价为121.83。它在121.79 - 125.52范围内交易，昨天的收盘价为124.60，交易量达到1070。IYF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Financial ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Financial ETF目前的价值为121.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.71%和USD。实时查看图表以跟踪IYF走势。

如何购买IYF股票？

您可以以121.83的当前价格购买iShares U.S. Financial ETF股票。订单通常设置在121.83或122.13附近，而1070和-2.52%显示市场活动。立即关注IYF的实时图表更新。

如何投资IYF股票？

投资iShares U.S. Financial ETF需要考虑年度范围95.36 - 128.07和当前价格121.83。许多人在以121.83或122.13下订单之前，会比较-3.35%和。实时查看IYF价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Financials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Financials ETF的最高价格是128.07。在95.36 - 128.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Financial ETF的绩效。

iShares U.S. Financials ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Financials ETF（IYF）的最低价格为95.36。将其与当前的121.83和95.36 - 128.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IYF股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Financial ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、124.60和13.71%中可见。

日范围
121.79 125.52
年范围
95.36 128.07
前一天收盘价
124.60
开盘价
124.98
卖价
121.83
买价
122.13
最低价
121.79
最高价
125.52
交易量
1.070 K
日变化
-2.22%
月变化
-3.35%
6个月变化
10.75%
年变化
13.71%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值