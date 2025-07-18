IYF: iShares U.S. Financial ETF
今日IYF汇率已更改-2.22%。当日，交易品种以低点121.79和高点125.52进行交易。
关注iShares U.S. Financial ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IYF股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Financial ETF股票今天的定价为121.83。它在121.79 - 125.52范围内交易，昨天的收盘价为124.60，交易量达到1070。IYF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Financial ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Financial ETF目前的价值为121.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.71%和USD。实时查看图表以跟踪IYF走势。
如何购买IYF股票？
您可以以121.83的当前价格购买iShares U.S. Financial ETF股票。订单通常设置在121.83或122.13附近，而1070和-2.52%显示市场活动。立即关注IYF的实时图表更新。
如何投资IYF股票？
投资iShares U.S. Financial ETF需要考虑年度范围95.36 - 128.07和当前价格121.83。许多人在以121.83或122.13下订单之前，会比较-3.35%和。实时查看IYF价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Financials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Financials ETF的最高价格是128.07。在95.36 - 128.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Financial ETF的绩效。
iShares U.S. Financials ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Financials ETF（IYF）的最低价格为95.36。将其与当前的121.83和95.36 - 128.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IYF股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Financial ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、124.60和13.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 124.60
- 开盘价
- 124.98
- 卖价
- 121.83
- 买价
- 122.13
- 最低价
- 121.79
- 最高价
- 125.52
- 交易量
- 1.070 K
- 日变化
- -2.22%
- 月变化
- -3.35%
- 6个月变化
- 10.75%
- 年变化
- 13.71%
- 实际值
- 55.0
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
- 51.2
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.7%
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 418
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
- 547
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值