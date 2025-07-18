QuotazioniSezioni
IYF: iShares U.S. Financial ETF

121.83 USD 2.77 (2.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IYF ha avuto una variazione del -2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 121.79 e ad un massimo di 125.52.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Financial ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IYF oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Financial ETF sono prezzate a 121.83. Viene scambiato all'interno di 121.79 - 125.52, la chiusura di ieri è stata 124.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 1070. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IYF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Financial ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Financial ETF è attualmente valutato a 121.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IYF.

Come acquistare azioni IYF?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Financial ETF al prezzo attuale di 121.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 121.83 o 122.13, mentre 1070 e -2.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IYF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IYF?

Investire in iShares U.S. Financial ETF implica considerare l'intervallo annuale 95.36 - 128.07 e il prezzo attuale 121.83. Molti confrontano -3.35% e 10.75% prima di effettuare ordini su 121.83 o 122.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IYF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Financials ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Financials ETF nell'ultimo anno è stato 128.07. All'interno di 95.36 - 128.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 124.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Financial ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Financials ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Financials ETF (IYF) nel corso dell'anno è stato 95.36. Confrontandolo con gli attuali 121.83 e 95.36 - 128.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IYF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IYF?

iShares U.S. Financial ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 124.60 e 13.71%.

Intervallo Giornaliero
121.79 125.52
Intervallo Annuale
95.36 128.07
Chiusura Precedente
124.60
Apertura
124.98
Bid
121.83
Ask
122.13
Minimo
121.79
Massimo
125.52
Volume
1.070 K
Variazione giornaliera
-2.22%
Variazione Mensile
-3.35%
Variazione Semestrale
10.75%
Variazione Annuale
13.71%
10 ottobre, venerdì
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Saldo di Bilancio Federale
Agire
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev