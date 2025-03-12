Moedas / IRBT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IRBT: iRobot Corporation
4.50 USD 0.45 (11.11%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IRBT para hoje mudou para 11.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.14 e o mais alto foi 4.53.
Veja a dinâmica do par de moedas iRobot Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRBT Notícias
- iRobot estende dispensa de cláusulas de empréstimo com credores até 24 de outubro
- iRobot extends loan covenant waivers with lenders through October 24
- IRBT Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against iRobot Corporation - TipRanks.com
- iRobot earnings beat by $0.87, revenue fell short of estimates
- Should You Buy or Hold SharkNinja Stock Before Q2 Earnings?
- Citi upgrades Ecovacs Robotics stock to Buy on global market share gains
- iRobot: A Candid Look at Its Future in a Competitive Market
- iRobot launches first marketing campaign since 2023
- iRobot Stock Jumps Nearly 10% on Waiver Extension
- irobot extends waiver period with lenders, issues stock warrants
- iRobot: Sell The Short Squeeze (Technical Analysis) (NASDAQ:IRBT)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Amazon Pursued Roomba's Parent Once, But Now The Company's Robot Vacuums Face Heat From Chinese Rivals With AI-Powered Arms - iRobot (NASDAQ:IRBT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Wall Street Lunch: Inflation Eases But Warning Signs Lurk
- iRobot Stock Drops Calamitously As Fallout From Post-Amazon Struggles Mounts (NASDAQ:IRBT)
- Why Is Consumer Robot Maker iRobot Stock Plunging Today? - iRobot (NASDAQ:IRBT)
- iRobot warns it may go bust, sending stock down 36%
- Intel, Tesla move higher premarket; LoanDepot, iRobot dip
Faixa diária
4.14 4.53
Faixa anual
1.76 13.06
- Fechamento anterior
- 4.05
- Open
- 4.18
- Bid
- 4.50
- Ask
- 4.80
- Low
- 4.14
- High
- 4.53
- Volume
- 2.404 K
- Mudança diária
- 11.11%
- Mudança mensal
- 34.73%
- Mudança de 6 meses
- 67.29%
- Mudança anual
- -48.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh