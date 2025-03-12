QuotazioniSezioni
IRBT: iRobot Corporation

4.28 USD 0.13 (2.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IRBT ha avuto una variazione del -2.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.23 e ad un massimo di 4.46.

Segui le dinamiche di iRobot Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.23 4.46
Intervallo Annuale
1.76 13.06
Chiusura Precedente
4.41
Apertura
4.45
Bid
4.28
Ask
4.58
Minimo
4.23
Massimo
4.46
Volume
2.212 K
Variazione giornaliera
-2.95%
Variazione Mensile
28.14%
Variazione Semestrale
59.11%
Variazione Annuale
-50.75%
