Valute / IRBT
IRBT: iRobot Corporation
4.28 USD 0.13 (2.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IRBT ha avuto una variazione del -2.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.23 e ad un massimo di 4.46.
Segui le dinamiche di iRobot Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.23 4.46
Intervallo Annuale
1.76 13.06
- Chiusura Precedente
- 4.41
- Apertura
- 4.45
- Bid
- 4.28
- Ask
- 4.58
- Minimo
- 4.23
- Massimo
- 4.46
- Volume
- 2.212 K
- Variazione giornaliera
- -2.95%
- Variazione Mensile
- 28.14%
- Variazione Semestrale
- 59.11%
- Variazione Annuale
- -50.75%
21 settembre, domenica