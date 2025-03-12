Währungen / IRBT
IRBT: iRobot Corporation
4.32 USD 0.09 (2.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRBT hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.27 bis zu einem Hoch von 4.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die iRobot Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.27 4.46
Jahresspanne
1.76 13.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.41
- Eröffnung
- 4.45
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Tief
- 4.27
- Hoch
- 4.46
- Volumen
- 1.081 K
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- 29.34%
- 6-Monatsänderung
- 60.59%
- Jahresänderung
- -50.29%
