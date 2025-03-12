Валюты / IRBT
IRBT: iRobot Corporation
4.01 USD 0.06 (1.52%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRBT за сегодня изменился на 1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.81, а максимальная — 4.15.
Следите за динамикой iRobot Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IRBT
- IRBT Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against iRobot Corporation - TipRanks.com
- iRobot earnings beat by $0.87, revenue fell short of estimates
- Should You Buy or Hold SharkNinja Stock Before Q2 Earnings?
- Citi upgrades Ecovacs Robotics stock to Buy on global market share gains
- iRobot: A Candid Look at Its Future in a Competitive Market
- iRobot launches first marketing campaign since 2023
- iRobot Stock Jumps Nearly 10% on Waiver Extension
- irobot extends waiver period with lenders, issues stock warrants
- iRobot: Sell The Short Squeeze (Technical Analysis) (NASDAQ:IRBT)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Amazon Pursued Roomba's Parent Once, But Now The Company's Robot Vacuums Face Heat From Chinese Rivals With AI-Powered Arms - iRobot (NASDAQ:IRBT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Wall Street Lunch: Inflation Eases But Warning Signs Lurk
- iRobot Stock Drops Calamitously As Fallout From Post-Amazon Struggles Mounts (NASDAQ:IRBT)
- Why Is Consumer Robot Maker iRobot Stock Plunging Today? - iRobot (NASDAQ:IRBT)
- iRobot warns it may go bust, sending stock down 36%
- Intel, Tesla move higher premarket; LoanDepot, iRobot dip
Дневной диапазон
3.81 4.15
Годовой диапазон
1.76 13.06
- Предыдущее закрытие
- 3.95
- Open
- 3.97
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 3.81
- High
- 4.15
- Объем
- 2.399 K
- Дневное изменение
- 1.52%
- Месячное изменение
- 20.06%
- 6-месячное изменение
- 49.07%
- Годовое изменение
- -53.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.