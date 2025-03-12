КотировкиРазделы
IRBT: iRobot Corporation

4.01 USD 0.06 (1.52%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IRBT за сегодня изменился на 1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.81, а максимальная — 4.15.

Следите за динамикой iRobot Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.81 4.15
Годовой диапазон
1.76 13.06
Предыдущее закрытие
3.95
Open
3.97
Bid
4.01
Ask
4.31
Low
3.81
High
4.15
Объем
2.399 K
Дневное изменение
1.52%
Месячное изменение
20.06%
6-месячное изменение
49.07%
Годовое изменение
-53.86%
