Dövizler / IRBT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IRBT: iRobot Corporation
4.28 USD 0.13 (2.95%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IRBT fiyatı bugün -2.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.23 ve Yüksek fiyatı olarak 4.46 aralığında işlem gördü.
iRobot Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRBT haberleri
- iRobot, kredi sözleşmesi feragatlerini 24 Ekim’e kadar uzattı
- iRobot extends loan covenant waivers with lenders through October 24
- IRBT Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against iRobot Corporation - TipRanks.com
- iRobot earnings beat by $0.87, revenue fell short of estimates
- Should You Buy or Hold SharkNinja Stock Before Q2 Earnings?
- Citi upgrades Ecovacs Robotics stock to Buy on global market share gains
- iRobot: A Candid Look at Its Future in a Competitive Market
- iRobot launches first marketing campaign since 2023
- iRobot Stock Jumps Nearly 10% on Waiver Extension
- irobot extends waiver period with lenders, issues stock warrants
- iRobot: Sell The Short Squeeze (Technical Analysis) (NASDAQ:IRBT)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Amazon Pursued Roomba's Parent Once, But Now The Company's Robot Vacuums Face Heat From Chinese Rivals With AI-Powered Arms - iRobot (NASDAQ:IRBT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Wall Street Lunch: Inflation Eases But Warning Signs Lurk
- iRobot Stock Drops Calamitously As Fallout From Post-Amazon Struggles Mounts (NASDAQ:IRBT)
- Why Is Consumer Robot Maker iRobot Stock Plunging Today? - iRobot (NASDAQ:IRBT)
- iRobot warns it may go bust, sending stock down 36%
- Intel, Tesla move higher premarket; LoanDepot, iRobot dip
Günlük aralık
4.23 4.46
Yıllık aralık
1.76 13.06
- Önceki kapanış
- 4.41
- Açılış
- 4.45
- Satış
- 4.28
- Alış
- 4.58
- Düşük
- 4.23
- Yüksek
- 4.46
- Hacim
- 2.212 K
- Günlük değişim
- -2.95%
- Aylık değişim
- 28.14%
- 6 aylık değişim
- 59.11%
- Yıllık değişim
- -50.75%
21 Eylül, Pazar