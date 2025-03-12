货币 / IRBT
IRBT: iRobot Corporation
4.11 USD 0.10 (2.49%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IRBT汇率已更改2.49%。当日，交易品种以低点3.90和高点4.27进行交易。
关注iRobot Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRBT新闻
- iRobot延长与贷款方的贷款契约豁免期至10月24日
- iRobot extends loan covenant waivers with lenders through October 24
- IRBT Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against iRobot Corporation - TipRanks.com
- iRobot earnings beat by $0.87, revenue fell short of estimates
- Should You Buy or Hold SharkNinja Stock Before Q2 Earnings?
- Citi upgrades Ecovacs Robotics stock to Buy on global market share gains
- iRobot: A Candid Look at Its Future in a Competitive Market
- iRobot launches first marketing campaign since 2023
- iRobot Stock Jumps Nearly 10% on Waiver Extension
- irobot extends waiver period with lenders, issues stock warrants
- iRobot: Sell The Short Squeeze (Technical Analysis) (NASDAQ:IRBT)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Amazon Pursued Roomba's Parent Once, But Now The Company's Robot Vacuums Face Heat From Chinese Rivals With AI-Powered Arms - iRobot (NASDAQ:IRBT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Wall Street Lunch: Inflation Eases But Warning Signs Lurk
- iRobot Stock Drops Calamitously As Fallout From Post-Amazon Struggles Mounts (NASDAQ:IRBT)
- Why Is Consumer Robot Maker iRobot Stock Plunging Today? - iRobot (NASDAQ:IRBT)
- iRobot warns it may go bust, sending stock down 36%
- Intel, Tesla move higher premarket; LoanDepot, iRobot dip
日范围
3.90 4.27
年范围
1.76 13.06
- 前一天收盘价
- 4.01
- 开盘价
- 4.00
- 卖价
- 4.11
- 买价
- 4.41
- 最低价
- 3.90
- 最高价
- 4.27
- 交易量
- 3.043 K
- 日变化
- 2.49%
- 月变化
- 23.05%
- 6个月变化
- 52.79%
- 年变化
- -52.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值