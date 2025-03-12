通貨 / IRBT
IRBT: iRobot Corporation
4.41 USD 0.36 (8.89%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IRBTの今日の為替レートは、8.89%変化しました。日中、通貨は1あたり4.14の安値と4.53の高値で取引されました。
iRobot Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IRBT News
- iRobotが貸付契約の特約免除を10月24日まで延長
- iRobot extends loan covenant waivers with lenders through October 24
- IRBT Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against iRobot Corporation - TipRanks.com
- iRobot earnings beat by $0.87, revenue fell short of estimates
- Should You Buy or Hold SharkNinja Stock Before Q2 Earnings?
- Citi upgrades Ecovacs Robotics stock to Buy on global market share gains
- iRobot: A Candid Look at Its Future in a Competitive Market
- iRobot launches first marketing campaign since 2023
- iRobot Stock Jumps Nearly 10% on Waiver Extension
- irobot extends waiver period with lenders, issues stock warrants
- iRobot: Sell The Short Squeeze (Technical Analysis) (NASDAQ:IRBT)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Amazon Pursued Roomba's Parent Once, But Now The Company's Robot Vacuums Face Heat From Chinese Rivals With AI-Powered Arms - iRobot (NASDAQ:IRBT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Wall Street Lunch: Inflation Eases But Warning Signs Lurk
- iRobot Stock Drops Calamitously As Fallout From Post-Amazon Struggles Mounts (NASDAQ:IRBT)
- Why Is Consumer Robot Maker iRobot Stock Plunging Today? - iRobot (NASDAQ:IRBT)
- iRobot warns it may go bust, sending stock down 36%
- Intel, Tesla move higher premarket; LoanDepot, iRobot dip
1日のレンジ
4.14 4.53
1年のレンジ
1.76 13.06
- 以前の終値
- 4.05
- 始値
- 4.18
- 買値
- 4.41
- 買値
- 4.71
- 安値
- 4.14
- 高値
- 4.53
- 出来高
- 4.107 K
- 1日の変化
- 8.89%
- 1ヶ月の変化
- 32.04%
- 6ヶ月の変化
- 63.94%
- 1年の変化
- -49.25%
