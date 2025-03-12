クォートセクション
通貨 / IRBT
IRBT: iRobot Corporation

4.41 USD 0.36 (8.89%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IRBTの今日の為替レートは、8.89%変化しました。日中、通貨は1あたり4.14の安値と4.53の高値で取引されました。

iRobot Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.14 4.53
1年のレンジ
1.76 13.06
以前の終値
4.05
始値
4.18
買値
4.41
買値
4.71
安値
4.14
高値
4.53
出来高
4.107 K
1日の変化
8.89%
1ヶ月の変化
32.04%
6ヶ月の変化
63.94%
1年の変化
-49.25%
