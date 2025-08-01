Moedas / INFY
INFY: Infosys Limited American Depositary Shares
17.69 USD 0.63 (3.69%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INFY para hoje mudou para 3.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.19 e o mais alto foi 17.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Infosys Limited American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.19 17.78
Faixa anual
15.82 23.64
- Fechamento anterior
- 17.06
- Open
- 17.19
- Bid
- 17.69
- Ask
- 17.99
- Low
- 17.19
- High
- 17.78
- Volume
- 28.275 K
- Mudança diária
- 3.69%
- Mudança mensal
- 5.36%
- Mudança de 6 meses
- -2.21%
- Mudança anual
- -21.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh