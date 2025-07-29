通貨 / INFY
INFY: Infosys Limited American Depositary Shares
17.57 USD 0.12 (0.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INFYの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり17.44の安値と17.59の高値で取引されました。
Infosys Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.44 17.59
1年のレンジ
15.82 23.64
- 以前の終値
- 17.69
- 始値
- 17.51
- 買値
- 17.57
- 買値
- 17.87
- 安値
- 17.44
- 高値
- 17.59
- 出来高
- 11.316 K
- 1日の変化
- -0.68%
- 1ヶ月の変化
- 4.65%
- 6ヶ月の変化
- -2.87%
- 1年の変化
- -21.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K