통화 / INFY
INFY: Infosys Limited American Depositary Shares
17.00 USD 0.57 (3.24%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INFY 환율이 오늘 -3.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.24이고 고가는 17.60이었습니다.
Infosys Limited American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.24 17.60
년간 변동
15.82 23.64
- 이전 종가
- 17.57
- 시가
- 17.59
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- 저가
- 16.24
- 고가
- 17.60
- 볼륨
- 33.734 K
- 일일 변동
- -3.24%
- 월 변동
- 1.25%
- 6개월 변동
- -6.03%
- 년간 변동율
- -24.24%
