货币 / INFY
INFY: Infosys Limited American Depositary Shares
17.06 USD 0.12 (0.71%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INFY汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点16.88和高点17.08进行交易。
关注Infosys Limited American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.88 17.08
年范围
15.82 23.64
- 前一天收盘价
- 16.94
- 开盘价
- 16.99
- 卖价
- 17.06
- 买价
- 17.36
- 最低价
- 16.88
- 最高价
- 17.08
- 交易量
- 15.818 K
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- -5.69%
- 年变化
- -23.98%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值