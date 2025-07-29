Валюты / INFY
INFY: Infosys Limited American Depositary Shares
17.06 USD 0.12 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INFY за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.88, а максимальная — 17.08.
Следите за динамикой Infosys Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.88 17.08
Годовой диапазон
15.82 23.64
- Предыдущее закрытие
- 16.94
- Open
- 16.99
- Bid
- 17.06
- Ask
- 17.36
- Low
- 16.88
- High
- 17.08
- Объем
- 15.818 K
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- 1.61%
- 6-месячное изменение
- -5.69%
- Годовое изменение
- -23.98%
