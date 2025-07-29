КотировкиРазделы
INFY: Infosys Limited American Depositary Shares

17.06 USD 0.12 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INFY за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.88, а максимальная — 17.08.

Следите за динамикой Infosys Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.88 17.08
Годовой диапазон
15.82 23.64
Предыдущее закрытие
16.94
Open
16.99
Bid
17.06
Ask
17.36
Low
16.88
High
17.08
Объем
15.818 K
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
1.61%
6-месячное изменение
-5.69%
Годовое изменение
-23.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.