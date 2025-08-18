Moedas / HQY
HQY: HealthEquity Inc
93.48 USD 1.20 (1.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HQY para hoje mudou para 1.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 92.51 e o mais alto foi 93.48.
Veja a dinâmica do par de moedas HealthEquity Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
92.51 93.48
Faixa anual
74.07 116.65
- Fechamento anterior
- 92.28
- Open
- 93.10
- Bid
- 93.48
- Ask
- 93.78
- Low
- 92.51
- High
- 93.48
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 1.30%
- Mudança mensal
- 5.02%
- Mudança de 6 meses
- 6.57%
- Mudança anual
- 13.75%
