HQY: HealthEquity Inc
95.59 USD 3.31 (3.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HQYの今日の為替レートは、3.59%変化しました。日中、通貨は1あたり92.51の安値と95.77の高値で取引されました。
HealthEquity Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
92.51 95.77
1年のレンジ
74.07 116.65
- 以前の終値
- 92.28
- 始値
- 93.10
- 買値
- 95.59
- 買値
- 95.89
- 安値
- 92.51
- 高値
- 95.77
- 出来高
- 2.882 K
- 1日の変化
- 3.59%
- 1ヶ月の変化
- 7.39%
- 6ヶ月の変化
- 8.97%
- 1年の変化
- 16.32%
