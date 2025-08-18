FiyatlarBölümler
HQY: HealthEquity Inc

93.74 USD 1.85 (1.94%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HQY fiyatı bugün -1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.31 ve Yüksek fiyatı olarak 95.89 aralığında işlem gördü.

HealthEquity Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
93.31 95.89
Yıllık aralık
74.07 116.65
Önceki kapanış
95.59
Açılış
95.89
Satış
93.74
Alış
94.04
Düşük
93.31
Yüksek
95.89
Hacim
3.090 K
Günlük değişim
-1.94%
Aylık değişim
5.31%
6 aylık değişim
6.86%
Yıllık değişim
14.07%
