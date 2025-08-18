Dövizler / HQY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HQY: HealthEquity Inc
93.74 USD 1.85 (1.94%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HQY fiyatı bugün -1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.31 ve Yüksek fiyatı olarak 95.89 aralığında işlem gördü.
HealthEquity Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HQY haberleri
- Why HealthEquity (HQY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- HealthEquity: Swing Trading Stock With A Beat And Raise (NASDAQ:HQY)
- Earnings call transcript: HealthEquity Q2 2025 sees stock surge on earnings beat
- HealthEquity Stock Gains as Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- HealthEquity stock price target raised to $110 by RBC on strong earnings
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Dollar Tree, Campbell's And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Salesforce (NYSE:CRM)
- HealthEquity, Inc. (HQY) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HealthEquity Q2 2025 beats expectations, stock dips
- Compared to Estimates, HealthEquity (HQY) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- HealthEquity (HQY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- HealthEquity Stock Climbs After Q2 Earnings Report: Here's Why - HealthEquity (NASDAQ:HQY)
- Healthequity Inc earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Healthequity stock jumps on better-than-expected earnings and bullish outlook
- Zscaler, Alimentation Couche-Tard, Ashtead Group to report Tuesday
- HealthEquity: Scale Platform With Asset‑Linked Revenues And Thick Incremental Margins
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- HealthEquity stock price target lowered to $109 by RBC Capital
- HealthEquity’s credit outlook raised to positive by Moody’s
- CVS vs. HQY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Countdown to HealthEquity (HQY) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
Günlük aralık
93.31 95.89
Yıllık aralık
74.07 116.65
- Önceki kapanış
- 95.59
- Açılış
- 95.89
- Satış
- 93.74
- Alış
- 94.04
- Düşük
- 93.31
- Yüksek
- 95.89
- Hacim
- 3.090 K
- Günlük değişim
- -1.94%
- Aylık değişim
- 5.31%
- 6 aylık değişim
- 6.86%
- Yıllık değişim
- 14.07%
21 Eylül, Pazar