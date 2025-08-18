Valute / HQY
HQY: HealthEquity Inc
93.74 USD 1.85 (1.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HQY ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 93.31 e ad un massimo di 95.89.
Segui le dinamiche di HealthEquity Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
93.31 95.89
Intervallo Annuale
74.07 116.65
- Chiusura Precedente
- 95.59
- Apertura
- 95.89
- Bid
- 93.74
- Ask
- 94.04
- Minimo
- 93.31
- Massimo
- 95.89
- Volume
- 3.090 K
- Variazione giornaliera
- -1.94%
- Variazione Mensile
- 5.31%
- Variazione Semestrale
- 6.86%
- Variazione Annuale
- 14.07%
20 settembre, sabato