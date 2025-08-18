QuotazioniSezioni
HQY: HealthEquity Inc

93.74 USD 1.85 (1.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HQY ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 93.31 e ad un massimo di 95.89.

Segui le dinamiche di HealthEquity Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
93.31 95.89
Intervallo Annuale
74.07 116.65
Chiusura Precedente
95.59
Apertura
95.89
Bid
93.74
Ask
94.04
Minimo
93.31
Massimo
95.89
Volume
3.090 K
Variazione giornaliera
-1.94%
Variazione Mensile
5.31%
Variazione Semestrale
6.86%
Variazione Annuale
14.07%
20 settembre, sabato