Валюты / HQY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HQY: HealthEquity Inc
91.54 USD 1.48 (1.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HQY за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.07, а максимальная — 92.82.
Следите за динамикой HealthEquity Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HQY
- Why HealthEquity (HQY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- HealthEquity: Swing Trading Stock With A Beat And Raise (NASDAQ:HQY)
- Earnings call transcript: HealthEquity Q2 2025 sees stock surge on earnings beat
- HealthEquity Stock Gains as Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- HealthEquity stock price target raised to $110 by RBC on strong earnings
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Dollar Tree, Campbell's And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Salesforce (NYSE:CRM)
- HealthEquity, Inc. (HQY) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HealthEquity Q2 2025 beats expectations, stock dips
- Compared to Estimates, HealthEquity (HQY) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- HealthEquity (HQY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- HealthEquity Stock Climbs After Q2 Earnings Report: Here's Why - HealthEquity (NASDAQ:HQY)
- Healthequity Inc earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Healthequity stock jumps on better-than-expected earnings and bullish outlook
- Zscaler, Alimentation Couche-Tard, Ashtead Group to report Tuesday
- HealthEquity: Scale Platform With Asset‑Linked Revenues And Thick Incremental Margins
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- HealthEquity stock price target lowered to $109 by RBC Capital
- HealthEquity’s credit outlook raised to positive by Moody’s
- CVS vs. HQY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Countdown to HealthEquity (HQY) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
Дневной диапазон
90.07 92.82
Годовой диапазон
74.07 116.65
- Предыдущее закрытие
- 93.02
- Open
- 92.76
- Bid
- 91.54
- Ask
- 91.84
- Low
- 90.07
- High
- 92.82
- Объем
- 2.117 K
- Дневное изменение
- -1.59%
- Месячное изменение
- 2.84%
- 6-месячное изменение
- 4.35%
- Годовое изменение
- 11.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.