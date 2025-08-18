KurseKategorien
HQY: HealthEquity Inc

95.59 USD 3.31 (3.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HQY hat sich für heute um 3.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.51 bis zu einem Hoch von 95.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die HealthEquity Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
92.51 95.77
Jahresspanne
74.07 116.65
Vorheriger Schlusskurs
92.28
Eröffnung
93.10
Bid
95.59
Ask
95.89
Tief
92.51
Hoch
95.77
Volumen
2.882 K
Tagesänderung
3.59%
Monatsänderung
7.39%
6-Monatsänderung
8.97%
Jahresänderung
16.32%
