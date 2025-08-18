Währungen / HQY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HQY: HealthEquity Inc
95.59 USD 3.31 (3.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HQY hat sich für heute um 3.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.51 bis zu einem Hoch von 95.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die HealthEquity Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HQY News
- Why HealthEquity (HQY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- HealthEquity: Swing Trading Stock With A Beat And Raise (NASDAQ:HQY)
- Earnings call transcript: HealthEquity Q2 2025 sees stock surge on earnings beat
- HealthEquity Stock Gains as Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- HealthEquity stock price target raised to $110 by RBC on strong earnings
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Dollar Tree, Campbell's And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Salesforce (NYSE:CRM)
- HealthEquity, Inc. (HQY) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HealthEquity Q2 2025 beats expectations, stock dips
- Compared to Estimates, HealthEquity (HQY) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- HealthEquity (HQY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- HealthEquity Stock Climbs After Q2 Earnings Report: Here's Why - HealthEquity (NASDAQ:HQY)
- Healthequity Inc earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Healthequity stock jumps on better-than-expected earnings and bullish outlook
- Zscaler, Alimentation Couche-Tard, Ashtead Group to report Tuesday
- HealthEquity: Scale Platform With Asset‑Linked Revenues And Thick Incremental Margins
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- HealthEquity stock price target lowered to $109 by RBC Capital
- HealthEquity’s credit outlook raised to positive by Moody’s
- CVS vs. HQY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Countdown to HealthEquity (HQY) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
Tagesspanne
92.51 95.77
Jahresspanne
74.07 116.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.28
- Eröffnung
- 93.10
- Bid
- 95.59
- Ask
- 95.89
- Tief
- 92.51
- Hoch
- 95.77
- Volumen
- 2.882 K
- Tagesänderung
- 3.59%
- Monatsänderung
- 7.39%
- 6-Monatsänderung
- 8.97%
- Jahresänderung
- 16.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K