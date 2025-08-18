货币 / HQY
HQY: HealthEquity Inc
91.54 USD 1.48 (1.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HQY汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点90.07和高点92.82进行交易。
关注HealthEquity Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HQY新闻
日范围
90.07 92.82
年范围
74.07 116.65
- 前一天收盘价
- 93.02
- 开盘价
- 92.76
- 卖价
- 91.54
- 买价
- 91.84
- 最低价
- 90.07
- 最高价
- 92.82
- 交易量
- 2.117 K
- 日变化
- -1.59%
- 月变化
- 2.84%
- 6个月变化
- 4.35%
- 年变化
- 11.39%
