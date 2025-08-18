CotationsSections
Devises / HQY
HQY: HealthEquity Inc

93.74 USD 1.85 (1.94%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HQY a changé de -1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.31 et à un maximum de 95.89.

Suivez la dynamique HealthEquity Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
93.31 95.89
Range Annuel
74.07 116.65
Clôture Précédente
95.59
Ouverture
95.89
Bid
93.74
Ask
94.04
Plus Bas
93.31
Plus Haut
95.89
Volume
3.090 K
Changement quotidien
-1.94%
Changement Mensuel
5.31%
Changement à 6 Mois
6.86%
Changement Annuel
14.07%
