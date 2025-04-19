- Visão do mercado
HKND: Humankind US Stock ETF
A taxa do HKND para hoje mudou para -1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.43 e o mais alto foi 34.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Humankind US Stock ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
HKND Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HKND hoje?
Hoje Humankind US Stock ETF (HKND) está avaliado em 34.43. O instrumento é negociado dentro de 34.43 - 34.43, o fechamento de ontem foi 34.85, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HKND em tempo real.
As ações de Humankind US Stock ETF pagam dividendos?
Atualmente Humankind US Stock ETF está avaliado em 34.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.91% e USD. Monitore os movimentos de HKND no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HKND?
Você pode comprar ações de Humankind US Stock ETF (HKND) pelo preço atual 34.43. Ordens geralmente são executadas perto de 34.43 ou 34.73, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HKND no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HKND?
Investir em Humankind US Stock ETF envolve considerar a faixa anual 29.27 - 47.49 e o preço atual 34.43. Muitos comparam -0.75% e 10.53% antes de enviar ordens em 34.43 ou 34.73. Estude as mudanças diárias de preço de HKND no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Humankind US Stock ETF?
O maior preço de Humankind US Stock ETF (HKND) no último ano foi 47.49. As ações oscilaram bastante dentro de 29.27 - 47.49, e a comparação com 34.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Humankind US Stock ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Humankind US Stock ETF?
O menor preço de Humankind US Stock ETF (HKND) no ano foi 29.27. A comparação com o preço atual 34.43 e 29.27 - 47.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HKND em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HKND?
No passado Humankind US Stock ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.85 e 5.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.85
- Open
- 34.43
- Bid
- 34.43
- Ask
- 34.73
- Low
- 34.43
- High
- 34.43
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.21%
- Mudança mensal
- -0.75%
- Mudança de 6 meses
- 10.53%
- Mudança anual
- 5.91%