HKND: Humankind US Stock ETF

34.43 USD 0.42 (1.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HKNDの今日の為替レートは、-1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり34.43の安値と34.43の高値で取引されました。

Humankind US Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

HKND株の現在の価格は？

Humankind US Stock ETFの株価は本日34.43です。34.43 - 34.43内で取引され、前日の終値は34.85、取引量は1に達しました。HKNDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Humankind US Stock ETFの株は配当を出しますか？

Humankind US Stock ETFの現在の価格は34.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.91%やUSDにも注目します。HKNDの動きはライブチャートで確認できます。

HKND株を買う方法は？

Humankind US Stock ETFの株は現在34.43で購入可能です。注文は通常34.43または34.73付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。HKNDの最新情報はライブチャートで確認できます。

HKND株に投資する方法は？

Humankind US Stock ETFへの投資では、年間の値幅29.27 - 47.49と現在の34.43を考慮します。注文は多くの場合34.43や34.73で行われる前に、-0.75%や10.53%と比較されます。HKNDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Humankind US Stock ETFの株の最高値は？

Humankind US Stock ETFの過去1年の最高値は47.49でした。29.27 - 47.49内で株価は大きく変動し、34.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Humankind US Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Humankind US Stock ETFの株の最低値は？

Humankind US Stock ETF(HKND)の年間最安値は29.27でした。現在の34.43や29.27 - 47.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HKNDの動きはライブチャートで確認できます。

HKNDの株式分割はいつ行われましたか？

Humankind US Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.85、5.91%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.43 34.43
1年のレンジ
29.27 47.49
以前の終値
34.85
始値
34.43
買値
34.43
買値
34.73
安値
34.43
高値
34.43
出来高
1
1日の変化
-1.21%
1ヶ月の変化
-0.75%
6ヶ月の変化
10.53%
1年の変化
5.91%
