HKND: Humankind US Stock ETF
El tipo de cambio de HKND de hoy ha cambiado un -1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.43, mientras que el máximo ha alcanzado 34.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Humankind US Stock ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HKND News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HKND hoy?
Humankind US Stock ETF (HKND) se evalúa hoy en 34.43. El instrumento se negocia dentro de 34.43 - 34.43; el cierre de ayer ha sido 34.85 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HKND en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Humankind US Stock ETF?
Humankind US Stock ETF se evalúa actualmente en 34.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.91% y USD. Monitoree los movimientos de HKND en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HKND?
Puede comprar acciones de Humankind US Stock ETF (HKND) al precio actual de 34.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.43 o 34.73, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HKND en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HKND?
Invertir en Humankind US Stock ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.27 - 47.49 y el precio actual 34.43. Muchos comparan -0.75% y 10.53% antes de colocar órdenes en 34.43 o 34.73. Estudie los cambios diarios de precios de HKND en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Humankind US Stock ETF?
El precio más alto de Humankind US Stock ETF (HKND) en el último año ha sido 47.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.27 - 47.49, una comparación con 34.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Humankind US Stock ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Humankind US Stock ETF?
El precio más bajo de Humankind US Stock ETF (HKND) para el año ha sido 29.27. La comparación con los actuales 34.43 y 29.27 - 47.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HKND en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HKND?
En el pasado, Humankind US Stock ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.85 y 5.91% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.85
- Open
- 34.43
- Bid
- 34.43
- Ask
- 34.73
- Low
- 34.43
- High
- 34.43
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.21%
- Cambio mensual
- -0.75%
- Cambio a 6 meses
- 10.53%
- Cambio anual
- 5.91%