货币 / HKND
HKND: Humankind US Stock ETF

34.43 USD 0.42 (1.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HKND汇率已更改-1.21%。当日，交易品种以低点34.43和高点34.43进行交易。

关注Humankind US Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

HKND股票今天的价格是多少？

Humankind US Stock ETF股票今天的定价为34.43。它在34.43 - 34.43范围内交易，昨天的收盘价为34.85，交易量达到1。HKND的实时价格图表显示了这些更新。

Humankind US Stock ETF股票是否支付股息？

Humankind US Stock ETF目前的价值为34.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.91%和USD。实时查看图表以跟踪HKND走势。

如何购买HKND股票？

您可以以34.43的当前价格购买Humankind US Stock ETF股票。订单通常设置在34.43或34.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HKND的实时图表更新。

如何投资HKND股票？

投资Humankind US Stock ETF需要考虑年度范围29.27 - 47.49和当前价格34.43。许多人在以34.43或34.73下订单之前，会比较-0.75%和。实时查看HKND价格图表，了解每日变化。

Humankind US Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Humankind US Stock ETF的最高价格是47.49。在29.27 - 47.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Humankind US Stock ETF的绩效。

Humankind US Stock ETF股票的最低价格是多少？

Humankind US Stock ETF（HKND）的最低价格为29.27。将其与当前的34.43和29.27 - 47.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HKND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HKND股票是什么时候拆分的？

Humankind US Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.85和5.91%中可见。

日范围
34.43 34.43
年范围
29.27 47.49
前一天收盘价
34.85
开盘价
34.43
卖价
34.43
买价
34.73
最低价
34.43
最高价
34.43
交易量
1
日变化
-1.21%
月变化
-0.75%
6个月变化
10.53%
年变化
5.91%
