HKND: Humankind US Stock ETF
今日HKND汇率已更改-1.21%。当日，交易品种以低点34.43和高点34.43进行交易。
关注Humankind US Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
HKND新闻
- Humankind US Stock ETF to liquidate in December due to low assets
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- HKND ETF: Principles Taking Priority Over Performance (NYSEARCA:HKND)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
常见问题解答
HKND股票今天的价格是多少？
Humankind US Stock ETF股票今天的定价为34.43。它在34.43 - 34.43范围内交易，昨天的收盘价为34.85，交易量达到1。HKND的实时价格图表显示了这些更新。
Humankind US Stock ETF股票是否支付股息？
Humankind US Stock ETF目前的价值为34.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.91%和USD。实时查看图表以跟踪HKND走势。
如何购买HKND股票？
您可以以34.43的当前价格购买Humankind US Stock ETF股票。订单通常设置在34.43或34.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HKND的实时图表更新。
如何投资HKND股票？
投资Humankind US Stock ETF需要考虑年度范围29.27 - 47.49和当前价格34.43。许多人在以34.43或34.73下订单之前，会比较-0.75%和。实时查看HKND价格图表，了解每日变化。
Humankind US Stock ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Humankind US Stock ETF的最高价格是47.49。在29.27 - 47.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Humankind US Stock ETF的绩效。
Humankind US Stock ETF股票的最低价格是多少？
Humankind US Stock ETF（HKND）的最低价格为29.27。将其与当前的34.43和29.27 - 47.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HKND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HKND股票是什么时候拆分的？
Humankind US Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.85和5.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.85
- 开盘价
- 34.43
- 卖价
- 34.43
- 买价
- 34.73
- 最低价
- 34.43
- 最高价
- 34.43
- 交易量
- 1
- 日变化
- -1.21%
- 月变化
- -0.75%
- 6个月变化
- 10.53%
- 年变化
- 5.91%