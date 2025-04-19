HKND股票今天的价格是多少？ Humankind US Stock ETF股票今天的定价为34.43。它在34.43 - 34.43范围内交易，昨天的收盘价为34.85，交易量达到1。HKND的实时价格图表显示了这些更新。

Humankind US Stock ETF股票是否支付股息？ Humankind US Stock ETF目前的价值为34.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.91%和USD。实时查看图表以跟踪HKND走势。

如何购买HKND股票？ 您可以以34.43的当前价格购买Humankind US Stock ETF股票。订单通常设置在34.43或34.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HKND的实时图表更新。

如何投资HKND股票？ 投资Humankind US Stock ETF需要考虑年度范围29.27 - 47.49和当前价格34.43。许多人在以34.43或34.73下订单之前，会比较-0.75%和。实时查看HKND价格图表，了解每日变化。

Humankind US Stock ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Humankind US Stock ETF的最高价格是47.49。在29.27 - 47.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Humankind US Stock ETF的绩效。

Humankind US Stock ETF股票的最低价格是多少？ Humankind US Stock ETF（HKND）的最低价格为29.27。将其与当前的34.43和29.27 - 47.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HKND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。