HKND: Humankind US Stock ETF
HKND fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.43 ve Yüksek fiyatı olarak 34.43 aralığında işlem gördü.
Humankind US Stock ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
HKND hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Humankind US Stock ETF hisse senedi 34.43 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.43 - 34.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.85 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. HKND canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Humankind US Stock ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Humankind US Stock ETF hisse senedi şu anda 34.43 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.91% ve USD değerlerini izler. HKND hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
HKND hisse senedi nasıl alınır?
Humankind US Stock ETF hisselerini şu anki 34.43 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 34.43 ve Ask 34.73 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HKND fiyat hareketlerini takip edin.
HKND hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Humankind US Stock ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.27 - 47.49 ve mevcut fiyatı 34.43 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 34.43 veya Ask 34.73 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.75% ve 6 aylık değişim oranı 10.53% değerlerini karşılaştırır. HKND fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Humankind US Stock ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Humankind US Stock ETF hisse senedi yıllık olarak 47.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.27 - 47.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.85 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Humankind US Stock ETF performansını takip edin.
Humankind US Stock ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Humankind US Stock ETF (HKND) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.27 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 34.43 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.27 - 47.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HKND fiyat hareketlerini izleyin.
HKND hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Humankind US Stock ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 34.85 ve yıllık değişim oranı 5.91% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 34.85
- Açılış
- 34.43
- Satış
- 34.43
- Alış
- 34.73
- Düşük
- 34.43
- Yüksek
- 34.43
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -1.21%
- Aylık değişim
- -0.75%
- 6 aylık değişim
- 10.53%
- Yıllık değişim
- 5.91%