CotationsSections
Devises / HKND
Retour à Actions

HKND: Humankind US Stock ETF

34.43 USD 0.42 (1.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HKND a changé de -1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.43 et à un maximum de 34.43.

Suivez la dynamique Humankind US Stock ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HKND Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HKND aujourd'hui ?

L'action Humankind US Stock ETF est cotée à 34.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.43 - 34.43, a clôturé hier à 34.85 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de HKND présente ces mises à jour.

L'action Humankind US Stock ETF verse-t-elle des dividendes ?

Humankind US Stock ETF est actuellement valorisé à 34.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HKND.

Comment acheter des actions HKND ?

Vous pouvez acheter des actions Humankind US Stock ETF au cours actuel de 34.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.43 ou de 34.73, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HKND sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HKND ?

Investir dans Humankind US Stock ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.27 - 47.49 et le prix actuel 34.43. Beaucoup comparent -0.75% et 10.53% avant de passer des ordres à 34.43 ou 34.73. Consultez le graphique du cours de HKND en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Humankind US Stock ETF ?

Le cours le plus élevé de Humankind US Stock ETF l'année dernière était 47.49. Au cours de 29.27 - 47.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Humankind US Stock ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Humankind US Stock ETF ?

Le cours le plus bas de Humankind US Stock ETF (HKND) sur l'année a été 29.27. Sa comparaison avec 34.43 et 29.27 - 47.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HKND sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HKND a-t-elle été divisée ?

Humankind US Stock ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.85 et 5.91% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.43 34.43
Range Annuel
29.27 47.49
Clôture Précédente
34.85
Ouverture
34.43
Bid
34.43
Ask
34.73
Plus Bas
34.43
Plus Haut
34.43
Volume
1
Changement quotidien
-1.21%
Changement Mensuel
-0.75%
Changement à 6 Mois
10.53%
Changement Annuel
5.91%
18 octobre, samedi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev