- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HKND: Humankind US Stock ETF
Il tasso di cambio HKND ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.43 e ad un massimo di 34.43.
Segui le dinamiche di Humankind US Stock ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
HKND News
- Humankind US Stock ETF to liquidate in December due to low assets
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- HKND ETF: Principles Taking Priority Over Performance (NYSEARCA:HKND)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HKND oggi?
Oggi le azioni Humankind US Stock ETF sono prezzate a 34.43. Viene scambiato all'interno di 34.43 - 34.43, la chiusura di ieri è stata 34.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HKND mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Humankind US Stock ETF pagano dividendi?
Humankind US Stock ETF è attualmente valutato a 34.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HKND.
Come acquistare azioni HKND?
Puoi acquistare azioni Humankind US Stock ETF al prezzo attuale di 34.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.43 o 34.73, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HKND sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HKND?
Investire in Humankind US Stock ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.27 - 47.49 e il prezzo attuale 34.43. Molti confrontano -0.75% e 10.53% prima di effettuare ordini su 34.43 o 34.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HKND con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Humankind US Stock ETF?
Il prezzo massimo di Humankind US Stock ETF nell'ultimo anno è stato 47.49. All'interno di 29.27 - 47.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Humankind US Stock ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Humankind US Stock ETF?
Il prezzo più basso di Humankind US Stock ETF (HKND) nel corso dell'anno è stato 29.27. Confrontandolo con gli attuali 34.43 e 29.27 - 47.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HKND muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HKND?
Humankind US Stock ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.85 e 5.91%.
- Chiusura Precedente
- 34.85
- Apertura
- 34.43
- Bid
- 34.43
- Ask
- 34.73
- Minimo
- 34.43
- Massimo
- 34.43
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.21%
- Variazione Mensile
- -0.75%
- Variazione Semestrale
- 10.53%
- Variazione Annuale
- 5.91%