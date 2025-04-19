- Übersicht
HKND: Humankind US Stock ETF
Der Wechselkurs von HKND hat sich für heute um -1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.43 bis zu einem Hoch von 34.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Humankind US Stock ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HKND heute?
Die Aktie von Humankind US Stock ETF (HKND) notiert heute bei 34.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.43 - 34.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.85 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von HKND zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HKND Dividenden?
Humankind US Stock ETF wird derzeit mit 34.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HKND zu verfolgen.
Wie kaufe ich HKND-Aktien?
Sie können Aktien von Humankind US Stock ETF (HKND) zum aktuellen Kurs von 34.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.43 oder 34.73 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HKND auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HKND-Aktien?
Bei einer Investition in Humankind US Stock ETF müssen die jährliche Spanne 29.27 - 47.49 und der aktuelle Kurs 34.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.75% und 10.53%, bevor sie Orders zu 34.43 oder 34.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HKND.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Humankind US Stock ETF?
Der höchste Kurs von Humankind US Stock ETF (HKND) im vergangenen Jahr lag bei 47.49. Innerhalb von 29.27 - 47.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Humankind US Stock ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Humankind US Stock ETF?
Der niedrigste Kurs von Humankind US Stock ETF (HKND) im Laufe des Jahres betrug 29.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.43 und der Spanne 29.27 - 47.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HKND live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HKND statt?
Humankind US Stock ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.85 und 5.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.85
- Eröffnung
- 34.43
- Bid
- 34.43
- Ask
- 34.73
- Tief
- 34.43
- Hoch
- 34.43
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.21%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 10.53%
- Jahresänderung
- 5.91%