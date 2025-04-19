- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HKND: Humankind US Stock ETF
Курс HKND за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.43, а максимальная — 34.43.
Следите за динамикой Humankind US Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HKND
- Humankind US Stock ETF to liquidate in December due to low assets
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- HKND ETF: Principles Taking Priority Over Performance (NYSEARCA:HKND)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HKND сегодня?
Humankind US Stock ETF (HKND) сегодня оценивается на уровне 34.43. Инструмент торгуется в пределах 34.43 - 34.43, вчерашнее закрытие составило 34.85, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HKND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Humankind US Stock ETF?
Humankind US Stock ETF в настоящее время оценивается в 34.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.91% и USD. Отслеживайте движения HKND на графике в реальном времени.
Как купить акции HKND?
Вы можете купить акции Humankind US Stock ETF (HKND) по текущей цене 34.43. Ордера обычно размещаются около 34.43 или 34.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HKND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HKND?
Инвестирование в Humankind US Stock ETF предполагает учет годового диапазона 29.27 - 47.49 и текущей цены 34.43. Многие сравнивают -0.75% и 10.53% перед размещением ордеров на 34.43 или 34.73. Изучайте ежедневные изменения цены HKND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Humankind US Stock ETF?
Самая высокая цена Humankind US Stock ETF (HKND) за последний год составила 47.49. Акции заметно колебались в пределах 29.27 - 47.49, сравнение с 34.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Humankind US Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Humankind US Stock ETF?
Самая низкая цена Humankind US Stock ETF (HKND) за год составила 29.27. Сравнение с текущими 34.43 и 29.27 - 47.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HKND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HKND?
В прошлом Humankind US Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.85 и 5.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.85
- Open
- 34.43
- Bid
- 34.43
- Ask
- 34.73
- Low
- 34.43
- High
- 34.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- -0.75%
- 6-месячное изменение
- 10.53%
- Годовое изменение
- 5.91%