HKND: Humankind US Stock ETF

34.43 USD 0.42 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HKND за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.43, а максимальная — 34.43.

Следите за динамикой Humankind US Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HKND сегодня?

Humankind US Stock ETF (HKND) сегодня оценивается на уровне 34.43. Инструмент торгуется в пределах 34.43 - 34.43, вчерашнее закрытие составило 34.85, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HKND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Humankind US Stock ETF?

Humankind US Stock ETF в настоящее время оценивается в 34.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.91% и USD. Отслеживайте движения HKND на графике в реальном времени.

Как купить акции HKND?

Вы можете купить акции Humankind US Stock ETF (HKND) по текущей цене 34.43. Ордера обычно размещаются около 34.43 или 34.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HKND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HKND?

Инвестирование в Humankind US Stock ETF предполагает учет годового диапазона 29.27 - 47.49 и текущей цены 34.43. Многие сравнивают -0.75% и 10.53% перед размещением ордеров на 34.43 или 34.73. Изучайте ежедневные изменения цены HKND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Humankind US Stock ETF?

Самая высокая цена Humankind US Stock ETF (HKND) за последний год составила 47.49. Акции заметно колебались в пределах 29.27 - 47.49, сравнение с 34.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Humankind US Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Humankind US Stock ETF?

Самая низкая цена Humankind US Stock ETF (HKND) за год составила 29.27. Сравнение с текущими 34.43 и 29.27 - 47.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HKND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HKND?

В прошлом Humankind US Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.85 и 5.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.43 34.43
Годовой диапазон
29.27 47.49
Предыдущее закрытие
34.85
Open
34.43
Bid
34.43
Ask
34.73
Low
34.43
High
34.43
Объем
1
Дневное изменение
-1.21%
Месячное изменение
-0.75%
6-месячное изменение
10.53%
Годовое изменение
5.91%
