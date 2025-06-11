Moedas / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company
20.07 USD 0.03 (0.15%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GPK para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.95 e o mais alto foi 20.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Graphic Packaging Holding Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
19.95 20.13
Faixa anual
19.87 30.70
- Fechamento anterior
- 20.04
- Open
- 20.02
- Bid
- 20.07
- Ask
- 20.37
- Low
- 19.95
- High
- 20.13
- Volume
- 337
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- -9.27%
- Mudança de 6 meses
- -22.42%
- Mudança anual
- -32.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh