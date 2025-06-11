Валюты / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company
20.34 USD 0.13 (0.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPK за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.10, а максимальная — 20.44.
Следите за динамикой Graphic Packaging Holding Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.10 20.44
Годовой диапазон
20.10 30.70
- Предыдущее закрытие
- 20.21
- Open
- 20.30
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Low
- 20.10
- High
- 20.44
- Объем
- 5.480 K
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- -8.05%
- 6-месячное изменение
- -21.38%
- Годовое изменение
- -31.54%
