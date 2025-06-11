КотировкиРазделы
GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company

20.34 USD 0.13 (0.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GPK за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.10, а максимальная — 20.44.

Дневной диапазон
20.10 20.44
Годовой диапазон
20.10 30.70
Предыдущее закрытие
20.21
Open
20.30
Bid
20.34
Ask
20.64
Low
20.10
High
20.44
Объем
5.480 K
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
-8.05%
6-месячное изменение
-21.38%
Годовое изменение
-31.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.