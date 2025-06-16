FiyatlarBölümler
Dövizler / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company

19.50 USD 0.45 (2.26%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GPK fiyatı bugün -2.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.47 ve Yüksek fiyatı olarak 20.02 aralığında işlem gördü.

Graphic Packaging Holding Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPK haberleri

Günlük aralık
19.47 20.02
Yıllık aralık
19.47 30.70
Önceki kapanış
19.95
Açılış
19.99
Satış
19.50
Alış
19.80
Düşük
19.47
Yüksek
20.02
Hacim
8.430 K
Günlük değişim
-2.26%
Aylık değişim
-11.84%
6 aylık değişim
-24.62%
Yıllık değişim
-34.37%
21 Eylül, Pazar