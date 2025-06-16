Valute / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company
19.50 USD 0.45 (2.26%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GPK ha avuto una variazione del -2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.47 e ad un massimo di 20.02.
Segui le dinamiche di Graphic Packaging Holding Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.47 20.02
Intervallo Annuale
19.47 30.70
- Chiusura Precedente
- 19.95
- Apertura
- 19.99
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Minimo
- 19.47
- Massimo
- 20.02
- Volume
- 8.430 K
- Variazione giornaliera
- -2.26%
- Variazione Mensile
- -11.84%
- Variazione Semestrale
- -24.62%
- Variazione Annuale
- -34.37%
20 settembre, sabato