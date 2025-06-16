QuotazioniSezioni
Valute / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company

19.50 USD 0.45 (2.26%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GPK ha avuto una variazione del -2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.47 e ad un massimo di 20.02.

Segui le dinamiche di Graphic Packaging Holding Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.47 20.02
Intervallo Annuale
19.47 30.70
Chiusura Precedente
19.95
Apertura
19.99
Bid
19.50
Ask
19.80
Minimo
19.47
Massimo
20.02
Volume
8.430 K
Variazione giornaliera
-2.26%
Variazione Mensile
-11.84%
Variazione Semestrale
-24.62%
Variazione Annuale
-34.37%
