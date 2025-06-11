Währungen / GPK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GPK: Graphic Packaging Holding Company
19.95 USD 0.09 (0.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GPK hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.92 bis zu einem Hoch von 20.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Graphic Packaging Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPK News
- Aktie von Graphic Packaging fällt auf 52-Wochen-Tief bei 20,40 US-Dollar
- Graphic Packaging stock hits 52-week low at $20.40
- Graphic Packaging Holding Company (GPK) Presents at Jefferies Industrials Conference 2025
- Graphic Packaging stock hits 52-week low at 20.86 USD
- Silgan Holdings stock rating upgraded by BofA Securities on valuation
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Graphic Packaging declares quarterly dividend of $0.11 per share
- Graphic Packaging Posts Q2 Profit Drop
- Earnings call transcript: Graphic Packaging Q2 2025 meets EPS forecast, revenue beats
- Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Graphic Packaging Q2 2025 slides: Volume growth offset by margin pressure, guidance raised
- Graphic Packaging shares rise over 2% as Q2 revenue tops estimates
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- AptarGroup (ATR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Wells Fargo downgrades O-I Glass on mixed outlook for packaging sector in Q2
- BofA downgrades Ball, Greif, O I Glass and Silgan as packaging outlook cools
- Graphic Packaging Holding stock hits 52-week low at $20.86
- Graphic Packaging volumes show improvement, UBS maintains neutral rating
- Graphic Packaging Holding Company to Host Second Quarter 2025 Earnings Conference Call on July 29
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Graphic Packaging price target lowered to $25 by RBC on downtime
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cementos Pacasmayo (NYSE:CPAC), Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK)
- Graphic Packaging at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
Tagesspanne
19.92 20.29
Jahresspanne
19.87 30.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.04
- Eröffnung
- 20.02
- Bid
- 19.95
- Ask
- 20.25
- Tief
- 19.92
- Hoch
- 20.29
- Volumen
- 5.224 K
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- -9.81%
- 6-Monatsänderung
- -22.88%
- Jahresänderung
- -32.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K