GPK: Graphic Packaging Holding Company

19.95 USD 0.09 (0.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GPK hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.92 bis zu einem Hoch von 20.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Graphic Packaging Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.92 20.29
Jahresspanne
19.87 30.70
Vorheriger Schlusskurs
20.04
Eröffnung
20.02
Bid
19.95
Ask
20.25
Tief
19.92
Hoch
20.29
Volumen
5.224 K
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
-9.81%
6-Monatsänderung
-22.88%
Jahresänderung
-32.85%
