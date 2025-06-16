통화 / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company
19.50 USD 0.45 (2.26%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GPK 환율이 오늘 -2.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.47이고 고가는 20.02이었습니다.
Graphic Packaging Holding Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GPK News
- Graphic Packaging, 52주 신저가 기록…19.87 USD/주
- Graphic Packaging stock hits 52-week low at 19.87 USD
- Graphic Packaging stock hits 52-week low at $20.40
- Graphic Packaging Holding Company (GPK) Presents at Jefferies Industrials Conference 2025
- Graphic Packaging stock hits 52-week low at 20.86 USD
- Silgan Holdings stock rating upgraded by BofA Securities on valuation
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Graphic Packaging declares quarterly dividend of $0.11 per share
- Graphic Packaging Posts Q2 Profit Drop
- Earnings call transcript: Graphic Packaging Q2 2025 meets EPS forecast, revenue beats
- Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Graphic Packaging Q2 2025 slides: Volume growth offset by margin pressure, guidance raised
- Graphic Packaging shares rise over 2% as Q2 revenue tops estimates
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- AptarGroup (ATR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Wells Fargo downgrades O-I Glass on mixed outlook for packaging sector in Q2
- BofA downgrades Ball, Greif, O I Glass and Silgan as packaging outlook cools
- Graphic Packaging Holding stock hits 52-week low at $20.86
- Graphic Packaging volumes show improvement, UBS maintains neutral rating
- Graphic Packaging Holding Company to Host Second Quarter 2025 Earnings Conference Call on July 29
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Graphic Packaging price target lowered to $25 by RBC on downtime
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cementos Pacasmayo (NYSE:CPAC), Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK)
일일 변동 비율
19.47 20.02
년간 변동
19.47 30.70
- 이전 종가
- 19.95
- 시가
- 19.99
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- 저가
- 19.47
- 고가
- 20.02
- 볼륨
- 8.430 K
- 일일 변동
- -2.26%
- 월 변동
- -11.84%
- 6개월 변동
- -24.62%
- 년간 변동율
- -34.37%
