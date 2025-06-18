Devises / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company
19.50 USD 0.45 (2.26%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GPK a changé de -2.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.47 et à un maximum de 20.02.
Suivez la dynamique Graphic Packaging Holding Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
19.47 20.02
Range Annuel
19.47 30.70
- Clôture Précédente
- 19.95
- Ouverture
- 19.99
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Plus Bas
- 19.47
- Plus Haut
- 20.02
- Volume
- 8.430 K
- Changement quotidien
- -2.26%
- Changement Mensuel
- -11.84%
- Changement à 6 Mois
- -24.62%
- Changement Annuel
- -34.37%
20 septembre, samedi