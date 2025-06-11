クォートセクション
通貨 / GPK
GPK: Graphic Packaging Holding Company

19.95 USD 0.09 (0.45%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GPKの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり19.92の安値と20.29の高値で取引されました。

Graphic Packaging Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.92 20.29
1年のレンジ
19.87 30.70
以前の終値
20.04
始値
20.02
買値
19.95
買値
20.25
安値
19.92
高値
20.29
出来高
5.224 K
1日の変化
-0.45%
1ヶ月の変化
-9.81%
6ヶ月の変化
-22.88%
1年の変化
-32.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K