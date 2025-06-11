通貨 / GPK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GPK: Graphic Packaging Holding Company
19.95 USD 0.09 (0.45%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GPKの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり19.92の安値と20.29の高値で取引されました。
Graphic Packaging Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPK News
- Graphic Packaging stock hits 52-week low at $20.40
- Graphic Packaging Holding Company (GPK) Presents at Jefferies Industrials Conference 2025
- Graphic Packaging stock hits 52-week low at 20.86 USD
- Silgan Holdings stock rating upgraded by BofA Securities on valuation
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Graphic Packaging declares quarterly dividend of $0.11 per share
- Graphic Packaging Posts Q2 Profit Drop
- Earnings call transcript: Graphic Packaging Q2 2025 meets EPS forecast, revenue beats
- Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Graphic Packaging Q2 2025 slides: Volume growth offset by margin pressure, guidance raised
- Graphic Packaging shares rise over 2% as Q2 revenue tops estimates
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- AptarGroup (ATR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Wells Fargo downgrades O-I Glass on mixed outlook for packaging sector in Q2
- BofA downgrades Ball, Greif, O I Glass and Silgan as packaging outlook cools
- Graphic Packaging Holding stock hits 52-week low at $20.86
- Graphic Packaging volumes show improvement, UBS maintains neutral rating
- Graphic Packaging Holding Company to Host Second Quarter 2025 Earnings Conference Call on July 29
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Graphic Packaging price target lowered to $25 by RBC on downtime
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cementos Pacasmayo (NYSE:CPAC), Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK)
- Graphic Packaging at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- Graphic Packaging Holding: Near-Term Headwinds To Weigh On The Stock
1日のレンジ
19.92 20.29
1年のレンジ
19.87 30.70
- 以前の終値
- 20.04
- 始値
- 20.02
- 買値
- 19.95
- 買値
- 20.25
- 安値
- 19.92
- 高値
- 20.29
- 出来高
- 5.224 K
- 1日の変化
- -0.45%
- 1ヶ月の変化
- -9.81%
- 6ヶ月の変化
- -22.88%
- 1年の変化
- -32.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K