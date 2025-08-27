Moedas / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FL para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.01 e o mais alto foi 24.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Foot Locker Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.01 24.17
Faixa anual
11.00 26.99
- Fechamento anterior
- 24.11
- Open
- 24.09
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Low
- 24.01
- High
- 24.17
- Volume
- 2.200 K
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- -0.37%
- Mudança de 6 meses
- 69.44%
- Mudança anual
- -5.92%
