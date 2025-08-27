통화 / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FL 환율이 오늘 -0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.01이고 고가는 24.17이었습니다.
Foot Locker Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FL News
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
- 올버즈 이사 사임, 나스닥 규정 미준수 통보
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Nike’s Frenemies Lock Arms - And They Want Control - Foot Locker (NYSE:FL), Nike (NYSE:NKE), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods completes $2.4 billion Foot Locker deal
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Dick’s Sporting Goods updates pro forma financials for Foot Locker acquisition
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Foot Locker president Bracken sells $365,589 in stock
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $233 from $231 at TD Cowen
- Dick's Sporting Goods Q2: Quick Bounce Returns Shares To Fair Value (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods stock upgraded by CFRA to Buy on athlete engagement
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $275 from $225 at UBS
- Dick’s Sporting Goods stock price target raised to $250 by DA Davidson
- Foot Locker stock maintains Neutral rating at BTIG after Q2 miss
- Dick's Sporting Goods Q2 Sales Jump 5% On Higher Average Ticket - Foot Locker (NYSE:FL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Company News for Aug 28, 2025
- Dick’s Sporting Goods raises outlook after strong second quarter
- Markets Await PCE Data
- Countdown to NVIDIA Earnings, PCE Report Friday
- Foot Locker (FL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Dick’s Sporting Goods stock holds Buy rating as Foot Locker deal nears
일일 변동 비율
24.01 24.17
년간 변동
11.00 26.99
- 이전 종가
- 24.11
- 시가
- 24.09
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- 저가
- 24.01
- 고가
- 24.17
- 볼륨
- 2.200 K
- 일일 변동
- -0.41%
- 월 변동
- -0.37%
- 6개월 변동
- 69.44%
- 년간 변동율
- -5.92%
