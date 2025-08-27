通貨 / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり24.01の安値と24.17の高値で取引されました。
Foot Locker Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FL News
1日のレンジ
24.01 24.17
1年のレンジ
11.00 26.99
- 以前の終値
- 24.11
- 始値
- 24.09
- 買値
- 24.01
- 買値
- 24.31
- 安値
- 24.01
- 高値
- 24.17
- 出来高
- 2.200 K
- 1日の変化
- -0.41%
- 1ヶ月の変化
- -0.37%
- 6ヶ月の変化
- 69.44%
- 1年の変化
- -5.92%
