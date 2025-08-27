Devises / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FL a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.01 et à un maximum de 24.17.
Suivez la dynamique Foot Locker Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FL Nouvelles
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
- Un membre du conseil d’administration d’Allbirds démissionne, l’entreprise notifie sa non-conformité au Nasdaq
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Nike’s Frenemies Lock Arms - And They Want Control - Foot Locker (NYSE:FL), Nike (NYSE:NKE), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods completes $2.4 billion Foot Locker deal
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Dick’s Sporting Goods updates pro forma financials for Foot Locker acquisition
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Foot Locker president Bracken sells $365,589 in stock
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $233 from $231 at TD Cowen
- Dick's Sporting Goods Q2: Quick Bounce Returns Shares To Fair Value (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods stock upgraded by CFRA to Buy on athlete engagement
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $275 from $225 at UBS
- Dick’s Sporting Goods stock price target raised to $250 by DA Davidson
- Foot Locker stock maintains Neutral rating at BTIG after Q2 miss
- Dick's Sporting Goods Q2 Sales Jump 5% On Higher Average Ticket - Foot Locker (NYSE:FL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Company News for Aug 28, 2025
- Dick’s Sporting Goods raises outlook after strong second quarter
- Markets Await PCE Data
- Countdown to NVIDIA Earnings, PCE Report Friday
- Foot Locker (FL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Dick’s Sporting Goods stock holds Buy rating as Foot Locker deal nears
Range quotidien
24.01 24.17
Range Annuel
11.00 26.99
- Clôture Précédente
- 24.11
- Ouverture
- 24.09
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Plus Bas
- 24.01
- Plus Haut
- 24.17
- Volume
- 2.200 K
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- -0.37%
- Changement à 6 Mois
- 69.44%
- Changement Annuel
- -5.92%
