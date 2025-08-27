KurseKategorien
FL: Foot Locker Inc

24.01 USD 0.10 (0.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FL hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.01 bis zu einem Hoch von 24.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Foot Locker Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.01 24.17
Jahresspanne
11.00 26.99
Vorheriger Schlusskurs
24.11
Eröffnung
24.09
Bid
24.01
Ask
24.31
Tief
24.01
Hoch
24.17
Volumen
2.200 K
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
-0.37%
6-Monatsänderung
69.44%
Jahresänderung
-5.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K