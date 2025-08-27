Währungen / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FL hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.01 bis zu einem Hoch von 24.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Foot Locker Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FL News
Tagesspanne
24.01 24.17
Jahresspanne
11.00 26.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.11
- Eröffnung
- 24.09
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Tief
- 24.01
- Hoch
- 24.17
- Volumen
- 2.200 K
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- -0.37%
- 6-Monatsänderung
- 69.44%
- Jahresänderung
- -5.92%
