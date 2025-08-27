货币 / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FL汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点24.01和高点24.17进行交易。
关注Foot Locker Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FL新闻
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Nike’s Frenemies Lock Arms - And They Want Control - Foot Locker (NYSE:FL), Nike (NYSE:NKE), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods completes $2.4 billion Foot Locker deal
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Dick’s Sporting Goods updates pro forma financials for Foot Locker acquisition
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Foot Locker president Bracken sells $365,589 in stock
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $233 from $231 at TD Cowen
- Dick's Sporting Goods Q2: Quick Bounce Returns Shares To Fair Value (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods stock upgraded by CFRA to Buy on athlete engagement
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $275 from $225 at UBS
- Dick’s Sporting Goods stock price target raised to $250 by DA Davidson
- Foot Locker stock maintains Neutral rating at BTIG after Q2 miss
- Dick's Sporting Goods Q2 Sales Jump 5% On Higher Average Ticket - Foot Locker (NYSE:FL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Company News for Aug 28, 2025
- Dick’s Sporting Goods raises outlook after strong second quarter
- Markets Await PCE Data
- Countdown to NVIDIA Earnings, PCE Report Friday
- Foot Locker (FL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Dick’s Sporting Goods stock holds Buy rating as Foot Locker deal nears
- Foot Locker (FL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
日范围
24.01 24.17
年范围
11.00 26.99
- 前一天收盘价
- 24.11
- 开盘价
- 24.09
- 卖价
- 24.01
- 买价
- 24.31
- 最低价
- 24.01
- 最高价
- 24.17
- 交易量
- 2.200 K
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- -0.37%
- 6个月变化
- 69.44%
- 年变化
- -5.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值