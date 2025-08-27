Валюты / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FL за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.01, а максимальная — 24.17.
Следите за динамикой Foot Locker Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FL
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
- Член совета директоров Allbirds уходит в отставку, компания уведомляет Nasdaq о несоответствии требованиям
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Nike’s Frenemies Lock Arms - And They Want Control - Foot Locker (NYSE:FL), Nike (NYSE:NKE), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods completes $2.4 billion Foot Locker deal
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Dick’s Sporting Goods updates pro forma financials for Foot Locker acquisition
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Foot Locker president Bracken sells $365,589 in stock
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $233 from $231 at TD Cowen
- Dick's Sporting Goods Q2: Quick Bounce Returns Shares To Fair Value (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods stock upgraded by CFRA to Buy on athlete engagement
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $275 from $225 at UBS
- Dick’s Sporting Goods stock price target raised to $250 by DA Davidson
- Foot Locker stock maintains Neutral rating at BTIG after Q2 miss
- Dick's Sporting Goods Q2 Sales Jump 5% On Higher Average Ticket - Foot Locker (NYSE:FL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Company News for Aug 28, 2025
- Dick’s Sporting Goods raises outlook after strong second quarter
- Markets Await PCE Data
- Countdown to NVIDIA Earnings, PCE Report Friday
- Foot Locker (FL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Dick’s Sporting Goods stock holds Buy rating as Foot Locker deal nears
- Foot Locker (FL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
Дневной диапазон
24.01 24.17
Годовой диапазон
11.00 26.99
- Предыдущее закрытие
- 24.11
- Open
- 24.09
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Low
- 24.01
- High
- 24.17
- Объем
- 2.200 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- 69.44%
- Годовое изменение
- -5.92%
