FL: Foot Locker Inc

24.01 USD 0.10 (0.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FL ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.01 e ad un massimo di 24.17.

Segui le dinamiche di Foot Locker Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.01 24.17
Intervallo Annuale
11.00 26.99
Chiusura Precedente
24.11
Apertura
24.09
Bid
24.01
Ask
24.31
Minimo
24.01
Massimo
24.17
Volume
2.200 K
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
-0.37%
Variazione Semestrale
69.44%
Variazione Annuale
-5.92%
20 settembre, sabato