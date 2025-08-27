Valute / FL
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FL ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.01 e ad un massimo di 24.17.
Segui le dinamiche di Foot Locker Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.01 24.17
Intervallo Annuale
11.00 26.99
- Chiusura Precedente
- 24.11
- Apertura
- 24.09
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Minimo
- 24.01
- Massimo
- 24.17
- Volume
- 2.200 K
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- -0.37%
- Variazione Semestrale
- 69.44%
- Variazione Annuale
- -5.92%
20 settembre, sabato