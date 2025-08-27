Divisas / FL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FL: Foot Locker Inc
24.01 USD 0.10 (0.41%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FL de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.01, mientras que el máximo ha alcanzado 24.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Foot Locker Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
FL News
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
- Miembro del consejo de Allbirds renuncia, empresa notifica incumplimiento a Nasdaq
- Miembro del consejo de Allbirds renuncia, empresa notifica incumplimiento a Nasdaq
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Nike’s Frenemies Lock Arms - And They Want Control - Foot Locker (NYSE:FL), Nike (NYSE:NKE), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods completes $2.4 billion Foot Locker deal
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Dick’s Sporting Goods updates pro forma financials for Foot Locker acquisition
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Foot Locker president Bracken sells $365,589 in stock
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $233 from $231 at TD Cowen
- Dick's Sporting Goods Q2: Quick Bounce Returns Shares To Fair Value (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods stock upgraded by CFRA to Buy on athlete engagement
- Dick’s Sporting Goods price target raised to $275 from $225 at UBS
- Dick’s Sporting Goods stock price target raised to $250 by DA Davidson
- Foot Locker stock maintains Neutral rating at BTIG after Q2 miss
- Dick's Sporting Goods Q2 Sales Jump 5% On Higher Average Ticket - Foot Locker (NYSE:FL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Company News for Aug 28, 2025
- Dick’s Sporting Goods raises outlook after strong second quarter
- Markets Await PCE Data
- Countdown to NVIDIA Earnings, PCE Report Friday
- Foot Locker (FL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Dick’s Sporting Goods stock holds Buy rating as Foot Locker deal nears
Rango diario
24.01 24.17
Rango anual
11.00 26.99
- Cierres anteriores
- 24.11
- Open
- 24.09
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Low
- 24.01
- High
- 24.17
- Volumen
- 2.200 K
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- -0.37%
- Cambio a 6 meses
- 69.44%
- Cambio anual
- -5.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B